La fortuna bacia Arzachena: centrato il “5” al SuperEnalotto da 37.000€

La fortuna bacia la Gallura. Mentre il jackpot nazionale continua la sua corsa verso vette vertiginose, la Sardegna si gode un’importante vincita realizzata nell’ultima estrazione di martedì 24 febbraio.

Un fortunato giocatore ha centrato un “5” da 37.049,14 euro. La giocata vincente è stata convalidata ad Arzachena, presso la Tabaccheria n°5 situata in viale Costa Smeralda. Un colpo che, seppur lontano dal sogno del sei, regala una boccata d’ossigeno e tanta euforia nella nota località turistica sarda.

Se Arzachena sorride, il resto d’Italia resta con il fiato sospeso. Il premio di prima categoria, infatti, continua a mancare all’appello: l’ultimo “6” risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda vennero vinti ben 35,4 milioni di euro. Da allora, il montepremi ha ripreso a lievitare senza sosta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it