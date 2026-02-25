Un nuovo presunto avvistamento nei cieli dell’hinterland cagliaritano riaccende il dibattito sui fenomeni aerei non identificati. La sera del 19 febbraio, intorno alle 19:15, un cittadino di Selargius avrebbe notato una singolare figura luminosa di forma triangolare stagliarsi nel cielo.

La notizia è stata diffusa dall’esperto di ufologia Antonio Maria Cuccu, il quale ha precisato che il resoconto è giunto attraverso i canali del network ufologico, sebbene il testimone non abbia poi fornito ulteriori approfondimenti. Stando alla descrizione, l’oggetto era caratterizzato da una serie di luci rosse e verdi disposte ai vertici, rimaste fisse per pochi secondi prima di svanire nel nulla in modo repentino.

L’evento richiama alla mente quanto accaduto lo scorso 11 dicembre a Cagliari, vicino al Parco di Monte Claro. Anche in quel caso, verso le ore 19, alcuni ragazzi intenti a correre avevano osservato tre luci triangolari muoversi silenziosamente nel buio. Al momento, la mancanza di prove fotografiche o di conferme radar ufficiali lascia il caso avvolto nel mistero: potrebbe trattarsi di velivoli militari, droni di ultima generazione o di un vero e proprio enigma ufologico.

