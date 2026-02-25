Cagliari, finge smarrimento del pass disabili per chiedere duplicato: denunciato

Per il trasgressore è scattata la denuncia penale per l'utilizzo fraudolento del documento, mentre l'originale è stato posto sotto sequestro

Un’indagine della Polizia Locale di Cagliari ha portato alla luce un uso illecito del contrassegno per disabili, culminata con il sequestro del tagliando e il deferimento di un uomo all’Autorità Giudiziaria.

La vicenda è iniziata nel 2024, quando un parente del reale titolare del pass aveva denunciato lo smarrimento del documento originale, ottenendo così un duplicato dagli uffici comunali. Tuttavia, gli agenti della sezione investigativa hanno sospettato che la denuncia fosse solo un pretesto per disporre contemporaneamente di due autorizzazioni. Attraverso una serie di appostamenti mirati, i sospetti hanno trovato conferma in zona Monte Urpinu: qui, una pattuglia ha individuato un’auto parcheggiata negli stalli riservati che esponeva sul parabrezza proprio il tagliando ufficialmente “smarrito”.

Il veicolo è stato immediatamente rimosso e trasferito al deposito comunale. Una volta convocato presso il comando di via Crespellani per fornire spiegazioni, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, consegnando anche il secondo pass (il duplicato) agli agenti. Per il trasgressore è scattata la denuncia penale per l’utilizzo fraudolento del documento, mentre l’originale è stato posto sotto sequestro.

