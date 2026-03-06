Cagliari-Como, i convocati di Pisacane: ancora fuori Mina

Il tecnico Fabio Pisacane ha convocato 24 giocatori per la sfida Cagliari-Como, in programma sabato 7 marzo alle 15 all’Unipol Domus.

La gara, valida per la 28ª giornata della Serie A 2025-2026, mette di fronte i rossoblù, vicini alla salvezza, e i lariani che stanno sorprendendo in campionato e inseguono un posto nelle prossime coppe europee.

Le assenze

Pisacane dovrà fare i conti con numerose indisponibilità. Restano fuori Andrea Belotti e Mattia Felici, fermi per la lesione del legamento crociato. Non saranno della partita nemmeno Gennaro Borrelli, Alessandro Deiola, Gianluca Gaetano e Luca Mazzitelli. A questi si aggiunge anche Yerry Mina, che sarebbe dovuto rientrare dopo la squalifica ma ha accusato un affaticamento muscolare.

La lista

Per completare la lista dei convocati, il tecnico rossoblù ha chiamato dalla formazione Under 20 i giovani Mendy, Sulev, Cogoni e Malfitano, pronti a dare il proprio contributo in caso di necessità. Ecco la lista completa:

