Arbitra 17enne aggredita da un dirigente: l’uomo è stato inibito dalla Figc

Il dirigente ha reagito in maniera feroce a un'espulsione colpendo la ragazza con due schiaffi e un pugno al volto

Un brutale episodio di violenza ha sconvolto il calcio giovanile sardo durante la sfida tra Nuova La Salle e Gioventù Sarroch, dove una direttrice di gara di appena 17 anni è stata vittima di una feroce aggressione fisica. Il folle gesto è stato compiuto da un dirigente della squadra ospite che, dopo essere stato espulso per reiterate offese seguite a una contestazione per una rimessa laterale, ha colpito la giovane con due schiaffi e un pugno al volto mentre questa cercava di allontanarsi.

Solo il tempestivo intervento dei presenti ha evitato conseguenze peggiori per l’arbitra, alla quale i medici hanno riscontrato lesioni guaribili in quarantacinque giorni, portando alla definitiva sospensione del match.

La giustizia sportiva ha risposto con estrema fermezza, infliggendo al dirigente un’inibizione di cinque anni da ogni attività federale e la preclusione definitiva a ricoprire ruoli nei ranghi della FIGC. La decisione del giudice sportivo ha sottolineato la particolare gravità del fatto, evidenziando come l’aggressore, un adulto con funzioni educative, abbia infierito su una ragazza minorenne in un contesto che dovrebbe promuovere i valori del rispetto.

Oltre alla sanzione personale, sono state comminate pesanti punizioni alla società, tra cui una multa di mille euro, la sconfitta a tavolino per tre a zero e una penalizzazione di due punti in classifica, a testimonianza della ferma condanna verso atti che tradiscono lo spirito formativo dello sport giovanile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it