Serrenti, auto fuori strada sulla Provinciale 56: muore un 40enne

Tragedia questa mattina lungo la Provinciale 56, nel territorio di Serrenti, dove un uomo di 40 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – un agricoltore residente a Samassi – stava percorrendo la strada in direzione del paese quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Fiat Grande Punto. L’auto è uscita dalla carreggiata finendo tra la vegetazione e terminando la corsa all’interno di un canale adiacente alla strada.

Nel violento impatto il conducente, classe 1985, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e durante la corsa è rimasto coinvolto dalla stessa vettura. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, con il supporto dell’autogrù inviata dalla centrale operativa del comando di Cagliari per rimuovere il veicolo e recuperare il corpo dell’uomo.

Il personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell’incidente, ha potuto soltanto constatare il decesso a causa dei gravi traumi riportati. I Vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dal sinistro. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati effettuati dai Carabinieri della stazione di Samatzai, con il supporto dei colleghi della stazione di Sanluri per la gestione della viabilità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it