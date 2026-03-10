Sassari, fa arrivare la droga con il corriere espresso: pusher 25enne in manette

Nel pacco vi erano circa tre chili e mezzo di marijuana, 32gr di cocaina e 10gr di hashish; al giovane trovati anche 28.000€ in contanti

Un’operazione coordinata tra i Carabinieri del Nucleo Investigativo e i Finanziari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha portato all’arresto di un 25enne di Sassari, accusato di gestire un traffico di stupefacenti attraverso il canale delle spedizioni ordinarie. L’indagine è scattata quando, presso un centro di smistamento cittadino, è stato individuato uno scatolone sospetto che, pur riportando un destinatario fittizio, emanava l’inequivocabile e intenso aroma della marijuana.

Gli investigatori hanno quindi deciso di presidiare l’ufficio in attesa che il reale proprietario si facesse avanti per reclamare la merce, bloccando il giovane proprio nel momento in cui si è presentato per il ritiro poco prima dell’orario di chiusura.

La successiva ispezione del pacco e la perquisizione estesa all’abitazione dell’indagato hanno permesso di recuperare un ingente quantitativo di droga, composto da oltre tre chili e mezzo di marijuana, trentadue grammi di cocaina e dieci grammi di hashish.

Oltre alle sostanze, i militari hanno sequestrato la somma di 28.000 euro in contanti, accuratamente organizzata in mazzette da mille euro sigillate sottovuoto nel cellophane per sfuggire ai controlli. Al termine delle attività di rito, il venticinquenne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Bancali, dove resta a disposizione dei magistrati in attesa di giudizio.

