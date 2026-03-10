Costo corrente elettrica, i sardi pagano più della media nazionale

I sardi hanno dovuto affrontare un esborso medio di 826 euro, superando del 12% la spesa rilevata nel resto del Paese

Il primato nazionale per i costi dell’energia elettrica nel 2025 spetta purtroppo alla Sardegna, che si conferma l’area geografica con le tariffe più elevate d’Italia. Secondo le ultime analisi condotte dal portale Facile.it, le famiglie sarde che hanno sottoscritto contratti nel mercato libero con indicizzazione dei prezzi hanno dovuto affrontare un esborso medio di 826 euro, superando del 12% la spesa rilevata nel resto del Paese.

Questo dato evidenzia un’impennata vertiginosa rispetto ai costi del 2018, anno in cui il carico finanziario per la luce si attestava poco sopra i 500 euro, segnando un divario economico sempre più profondo per i residenti dell’isola.

Esaminando la geografia dei rincari interni, la provincia di Oristano si aggiudica la “maglia nera” della convenienza con una bolletta media annuale che ha toccato il picco di 953 euro, posizionandosi come la città più onerosa dell’intero territorio nazionale.

Non va molto meglio nel capoluogo regionale, dato che a Cagliari la spesa si è assestata sugli 847 euro, mentre nel settore del Sud Sardegna l’importo medio ha raggiunto gli 802 euro. Questi numeri delineano un quadro di sofferenza energetica per l’isola, dove l’incidenza dei costi fissi e variabili pesa in modo sproporzionato sui bilanci domestici rispetto a ogni altra regione italiana.

