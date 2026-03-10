Sanità, la battaglia dei manager avanza: ricorso di Tidore per l’Asl di Cagliari

Nuovo capitolo nella battaglia legale degli ex direttori generali delle aziende sanitarie sarde commissariate. Marcello Tidore, ex manager dell’Asl 8 di Cagliari, ha presentato un ricorso straordinario al presidente del Consiglio di Stato per chiedere l’annullamento della nomina di Aldo Atzori a direttore generale dell’azienda sanitaria.

La nomina era stata deliberata dalla Giunta regionale della Sardegna lo scorso 22 febbraio. Tidore contesta la decisione sostenendo che l’amministrazione regionale avrebbe aggirato gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2025.

Con quella pronuncia la Consulta aveva dichiarato illegittimo l’articolo 14 della legge regionale 8 del 2025, norma che aveva disposto il commissariamento straordinario delle aziende sanitarie dell’isola e determinato la decadenza anticipata dei direttori generali in carica, tra cui Tidore. Il suo contratto quinquennale sarebbe dovuto scadere naturalmente il 31 dicembre 2026.

Secondo la difesa dell’ex direttore, una volta eliminata la norma ritenuta incostituzionale, la Regione avrebbe dovuto reintegrarlo nel ruolo. Invece l’amministrazione avrebbe dichiarato la posizione vacante, procedendo con la nomina di Atzori. Nel ricorso si sostiene quindi che il contratto originario di Tidore debba considerarsi valido. Lo stesso ricorso è stato presentato da Marcello Acciaro contro la nomina di Antonio Irione nella Asl Gallura, così come ha fatto l’ex dg di Areus, Simonetta Cinzia Bettelini.

La situazione resta calda anche fuori dalle aule di tribunale, dove le frizioni tra Pd e M5s vivono una fase di tregua. Atzori e Irione sono infatti espressione della presidente Todde, ma non degli alleati dem che sulla questione sono stati dubbiosi fin da subito, presagendo le problematiche legali che si stanno presentando puntuali. Su queste nomine si è consumato l’ultimo strappo politico e le decisioni dei giudici potrebbero quindi riaccendere lo scontro all’interno del Campo largo.

