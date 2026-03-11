Quartucciu, scontro tra due auto nella 554: due persone rimaste ferite

I sanitari del 118, intervenuti prontamente con le squadre d'emergenza, hanno assegnato ai pazienti un codice giallo

Nella mattinata odierna, la viabilità sulla Ss 554 bis è stata scossa da un sinistro stradale avvenuto nel territorio di Quartucciu, precisamente nei pressi della diga del Simbirizzi.

Il bilancio dell’impatto parla di due persone coinvolte, le quali hanno riportato traumi significativi. I sanitari del 118, intervenuti prontamente con le squadre d’emergenza, hanno assegnato ai pazienti un codice giallo, segno di condizioni mediamente gravi ma che non dovrebbero mettere a rischio la vita dei feriti.

Dopo aver stabilizzato i coinvolti sul luogo dell’incidente, il personale medico ne ha disposto il trasferimento d’urgenza in ospedale per sottoporli a esami diagnostici più completi. Le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli hanno provocato rallentamenti al traffico per gran parte della mattinata.

