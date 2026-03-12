Un legame particolare la univa alla Sardegna: sebbene ligure d'origine, trascorse infatti gli anni cruciali della giovinezza spostandosi tra Genova e Sassari

Addio a Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni: visse parte dell’adolescenza in Sardegna

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Enrica Bonaccorti, spentasi oggi, giovedì 12 marzo 2026, all’età di 76 anni. Nata nel novembre del 1949 a Savona, l’artista ha rappresentato per decenni un punto di riferimento poliedrico nella cultura popolare italiana, distinguendosi per un talento versatile che l’ha portata a eccellere in ogni ambito comunicativo: dal piccolo schermo alle frequenze radiofoniche, fino alla narrativa e alla composizione musicale.

Il suo itinerario professionale affonda le radici nel teatro e nel cinema d’autore, prima che la sua popolarità esplodesse definitivamente attraverso la televisione. Durante il decennio degli anni Settanta, la Bonaccorti seppe costruire una carriera solida e trasversale, affiancando l’impegno attoriale a una presenza sempre più autorevole come conduttrice.

Un legame particolare la univa alla Sardegna: sebbene ligure d’origine, trascorse infatti gli anni cruciali della giovinezza spostandosi tra Genova e Sassari, città che hanno contribuito a formare il suo spirito vivace e la sua raffinata intelligenza comunicativa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it