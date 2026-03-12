La Maddalena, quasi 100gr di droga tra cocaina e hashish: 50enne in manette

Scovato un vero e proprio laboratorio per il confezionamento della droga. Sono stati rinvenuti circa 80 grammi di cocaina e 12 grammi di hashish

Un’operazione antidroga condotta tra le acque e le coste dell’arcipelago de La Maddalena ha portato all’arresto di un 50enne da parte della Guardia di Finanza. I militari del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari, impegnati in un pattugliamento di routine per il contrasto ai traffici illeciti, hanno intercettato l’uomo trovandolo in possesso di un carico sospetto, dando così il via a una successiva ispezione domiciliare.

All’interno dell’abitazione dell’indagato, le Fiamme Gialle hanno scoperto un vero e proprio laboratorio per il confezionamento della droga. Sono stati rinvenuti circa 80 grammi di cocaina e 12 grammi di hashish, gran parte dei quali già ripartiti in dosi destinate allo spaccio immediato. Insieme agli stupefacenti, i finanzieri hanno sequestrato un bilancino elettronico, materiale plastico per l’imballaggio, una scorta di sostanza da taglio e persino una pistola scacciacani.

L’intero materiale è stato repertato e posto sotto sequestro per le analisi tecniche di rito. Il 50enne, accusato formalmente di detenzione ai fini di spaccio, è stato trasferito presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari, su disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, in attesa del completamento del procedimento giudiziario.

