Anela, fugge all’alt dei Carabinieri: inseguito e fermato, aveva una pistola carica

Un’operazione ad alta tensione condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Bono ha portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di un’arma letale nel centro abitato di Anela. L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, quando, intorno alle 00:30, il conducente di un veicolo ha ignorato l’ordine di fermarsi intimato dai militari durante un pattugliamento, scatenando un inseguimento a folle velocità durato circa un quarto d’ora.

La fuga si è conclusa bruscamente in un vicolo cieco del paese; a quel punto, l’indagato ha abbandonato il mezzo tentando di dileguarsi a piedi tra le proprietà private e scavalcando una recinzione, ma è stato prontamente raggiunto e immobilizzato dalle forze dell’ordine. Durante la perquisizione, è emerso il motivo di tanta resistenza: l’uomo occultava una pistola Beretta calibro 7,65 con la matricola abrasa. L’arma era in assetto da combattimento, con il colpo già in canna e ulteriori tre proiettili nel caricatore, pronta a fare fuoco.

Su ordine della Procura di Nuoro, il soggetto è stato condotto in carcere in attesa della convalida del fermo. Le imputazioni a suo carico sono pesanti e includono la resistenza a pubblico ufficiale e il porto abusivo di arma clandestina in luogo pubblico. Gli investigatori sono ora al lavoro per risalire alla provenienza della pistola e, soprattutto, per chiarire quali fossero le reali intenzioni dell’uomo e perché girasse armato e pronto all’uso nel cuore della notte.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it