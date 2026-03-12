Gonnosfanadiga, droga in auto e fucile nascosto in un terreno: allevatore denunciato

Interrato e protetto da un involucro in tessuto, i militari hanno recuperato un fucile semiautomatico calibro 12, detenuto clandestinamente

Un’operazione di controllo a tappeto nelle campagne di Guspini, mirata a monitorare la regolarità delle attività agro-pastorali, ha portato alla denuncia di un allevatore locale con precedenti di polizia. L’intervento, condotto dai Carabinieri della stazione cittadina, ha visto il coinvolgimento strategico dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e dei veterinari dell’ASL del Medio Campidano.

Durante l’ispezione dell’azienda, la particolare abilità dei “Cacciatori” nel setacciare i terreni più impervi ha permesso di scovare un nascondiglio sotterraneo nei pressi delle stalle. Interrato e protetto da un involucro in tessuto, i militari hanno recuperato un fucile semiautomatico calibro 12, detenuto clandestinamente, accompagnato da ventiquattro munizioni a pallettoni pronte all’uso.

Il controllo è stato successivamente esteso ai mezzi di trasporto dell’uomo. All’interno della sua vettura, le forze dell’ordine hanno rinvenuto una piccola quantità di marijuana contenuta in una bustina di plastica, quantità che è stata ricondotta a un consumo di tipo individuale.

Le conseguenze legali per l’allevatore sono duplici: da un lato è scattato il sequestro penale dell’arma e del munizionamento, che verranno sottoposti a rilievi balistici per escluderne l’impiego in fatti di sangue passati; dall’altro, lo stupefacente è stato requisito in via amministrativa. L’uomo è stato deferito per detenzione illecita di armi e segnalato alla Prefettura come assuntore di droghe.

