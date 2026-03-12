Quartu, ritardano i lavori sulla rete idrica: “Acqua ripristinata dalle 21”

Proseguono i lavori alla condotta tra via Marconi e via Cimabue a Quartu: Abbanoa fa sapere che l’acqua tornerà tra le 21 e le 21.30, non alle 18 come inizialmente previsto

Si allungano i tempi dei lavori alla rete idrica nel nodo situato all’incrocio tra via Marconi e via Cimabue a Quartu Sant’Elena. L’intervento riguarda la condotta principale che alimenta il centro abitato e richiederà più tempo del previsto per essere completato.

Il riavvio dell’erogazione dell’acqua, inizialmente programmato per le 18, è stato posticipato: la ripresa del servizio è ora prevista tra le 21 e le 21.30.

A comunicarlo è il gestore del servizio idrico Abbanoa, che ha spiegato come le operazioni si stiano prolungando per completare in sicurezza l’intervento sulla condotta. “I tecnici di Abbanoa sono impegnati per completare l’intervento quanto prima” scrive in una nota l’azienda. “Successivamente le squadre saranno mobilitate per effettuare le manovre che consentiranno di rimettere in pressione tutta la rete idrica urbana che ha un’estensione di circa 100 chilometri. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni”.

Il gestore precisa che l’erogazione dell’acqua è garantita nelle zone costiere, perché il litorale continua a essere alimentato da un acquedotto diverso rispetto a quello che serve il centro urbano. Alla ripresa del servizio l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida, una condizione legata allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni durante i lavori.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it