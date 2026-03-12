Cagliari, rinnovo fino al 2030 per Adam Obert

Il Cagliari blinda uno dei suoi giovani più rappresentativi. Il club rossoblù ha annunciato il rinnovo del contratto di Adam Obert, che resterà in Sardegna fino al 30 giugno 2030.
Difensore mancino classe 2002, nato a Bratislava, Obert è arrivato in Italia giovanissimo, a soli 16 anni, entrando inizialmente nelle giovanili della Sampdoria prima del trasferimento nel settore giovanile rossoblù. Da allora la Sardegna è diventata per lui una seconda casa.
Il suo percorso con il Cagliari prende vita nell’agosto 2021 con l’esordio nella squadra Primavera. Nello stesso periodo entra anche nel giro della prima squadra, con cui debutta in Serie A a soli 19 anni nella trasferta di Firenze, il 24 ottobre. La stagione successiva diventa uno dei protagonisti del ritorno dei rossoblù nella massima serie: colleziona 33 presenze e 2 assist, scendendo in campo anche nei playoff e partendo titolare nella finale vinta a Bari.
Dopo aver vestito le maglie delle selezioni giovanili, è entrato stabilmente nel giro della Nazionale di calcio della Slovacchia, con cui ha già totalizzato 17 presenze, partecipando anche agli ultimi Campionati Europei.
Con il Cagliari ha contribuito alla conquista di due salvezze consecutive, diventando progressivamente un elemento sempre più importante nello scacchiere della squadra. Il 19 gennaio 2025, allo stadio Unipol Domus, ha segnato anche il suo primo gol tra i professionisti nel successo per 4-1 contro il US Lecce.
In questa stagione il tecnico Fabio Pisacane gli ha confermato grande fiducia: il difensore ha disputato 26 partite su 28 in campionato, arricchite da tre assist. Con 114 presenze complessive in rossoblù, il rinnovo fino al 2030 rappresenta un segnale chiaro della volontà del club di puntare ancora a lungo sul talento slovacco.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it