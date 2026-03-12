Orgosolo, incendio in una stalla: morte 25 pecore

Rogo nel primo pomeriggio in località Pandelavai. I Vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area

Un grosso incendio ha devastato nel primo pomeriggio una struttura agricola nelle campagne di Orgosolo, causando la morte di numerosi animali.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30 in località Pandelavai, dove una stalla adibita al ricovero del bestiame è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto è intervenuta la squadra 1A dei Vigili del fuoco della sede centrale di Nuoro, che ha lavorato per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’intera area.

All’arrivo dei soccorritori la struttura era già in gran parte interessata dal rogo. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente, ma per alcuni animali non c’è stato nulla da fare. Il bilancio è pesante: 25 pecore sono morte all’interno della struttura, rimaste intrappolate tra le fiamme e il fumo prima che fosse possibile metterle in salvo.

Una volta concluse le operazioni di spegnimento, sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Dai primi riscontri, al momento non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a un’origine dolosa dell’incendio, ma le verifiche proseguiranno per chiarire con precisione le cause del rogo.

