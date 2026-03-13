Cagliari verso il Pisa: Gaetano rientra in gruppo, Mina quasi pronto

Prosegue la preparazione del Cagliari in vista della prossima sfida di campionato, domenica 15 marzo in trasferta contro il Pisa. La squadra si è allenata ieri al Crai Sport Center, dove la seduta è iniziata con esercitazioni tecniche. Successivamente i giocatori hanno svolto gare a tema e una partita su spazi ridotti, utili per mantenere alta l’intensità e preparare tatticamente l’incontro.

Buone notizie arrivano dall’infermeria: Gianluca Gaetano ha svolto l’allenamento con il resto della squadra. Il centrocampista era fermo dalla gara del 9 febbraio contro la Roma e il suo rientro rappresenta un recupero importante per l’allenatore Fabio Pisacane.

In questo periodo di assenza il ruolo di playmaker davanti alla difesa è stato ricoperto da diversi compagni, tra cui il giovane Liteta, che si è messo in evidenza nelle ultime due partite.

Ha lavorato parzialmente con il gruppo anche Yerry Mina, sempre più vicino al pieno recupero. Il difensore colombiano potrebbe tornare disponibile già per domenica. Seduta personalizzata, invece, per Alessandro Deiola e Luca Mazzitelli, che continuano il percorso di recupero.

Con il rientro progressivo di alcuni giocatori chiave, il Cagliari punta ad arrivare alla sfida di domenica con una rosa più completa, fondamentale per affrontare l’ultimo rettilineo stagionale.

