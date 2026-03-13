Quartu, da 6 anni vessava l’ex compagna: scatta il Codice Rosso

Misura cautelare nei confronti di un uomo di 36 anni a Quartu Sant’Elena, accusato di presunti maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. Nella serata di ieri i Carabinieri della stazione locale hanno eseguito un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il provvedimento è scaturito da un’attività investigativa avviata alla fine di gennaio, dopo la denuncia presentata dall’ex compagna convivente dell’uomo. La donna ha raccontato ai militari di aver subito condotte maltrattanti protratte per quasi 6 anni, a partire dalla primavera del 2018.

Secondo quanto ricostruito durante le indagini, l’indagato avrebbe messo in atto comportamenti vessatori nei confronti della donna, tra cui minacce, ingiurie e presunti episodi di violenza fisica, psicologica ed economica. Le dichiarazioni della vittima hanno fatto scattare immediatamente la procedura prevista dal Codice Rosso, con l’informativa urgente all’autorità giudiziaria e l’avvio delle misure di tutela.

Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno quindi consentito alla Procura della Repubblica di Cagliari di chiedere l’emissione della misura cautelare, poi accolta dal giudice.

