Aglientu, market chiuso 30 giorni per violazioni fiscali

I militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Palau, nell’ambito dei controlli economici coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, hanno eseguito un provvedimento di sospensione dell’attività nei confronti di una ditta individuale con sede a Aglientu.
La misura, disposta dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Sardegna, riguarda un esercizio commerciale che svolge attività di minimarket e tabacchi. Il provvedimento prevede la sospensione dell’attività per 30 giorni ed è arrivato al termine di una precedente verifica fiscale condotta dalle Fiamme gialle.
Durante l’attività ispettiva sarebbero infatti emerse reiterate omissioni nella memorizzazione e nella trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri incassati, con la conseguente mancata documentazione di operazioni imponibili utili alla determinazione delle imposte dovute.
In presenza di questo tipo di violazioni fiscali la normativa prevede, come sanzione accessoria, la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo che può variare da 3 giorni fino a un mese. Nel caso in cui l’importo complessivo dei corrispettivi non documentati superi i 50mila euro, la sospensione può essere disposta da uno fino a 6 mesi.
