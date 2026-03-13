Golfo Aranci, bimbo morto per esplosione camper: padre rinviato a giudizio

Si avvia verso la fase processuale la drammatica vicenda dell’esplosione avvenuta nell’estate del 2023 sul litorale di Golfo Aranci, costata la vita a un bambino di soli 11 anni. Il Gup del Tribunale di Tempio Pausania ha infatti disposto il rinvio a giudizio per il padre della vittima, Daniel Imbhuzan, accusato di omicidio colposo, incendio e lesioni personali colpose nei confronti della moglie, rimasta ferita nel rogo.

La tragedia si consumò la mattina del 31 agosto 2023 presso la spiaggia di Bados. Secondo la ricostruzione, la deflagrazione di una bombola di gas collegata a un fornello da campeggio scatenò un incendio fulmineo che avvolse il camper della famiglia, originaria della Romania ma residente a Rimini. Il piccolo Samuel, che in quel momento si trovava all’interno dell’abitacolo, non ebbe scampo.

Il dibattimento, fissato per il prossimo 18 giugno, vedrà contrapposte la tesi dell’accusa e quella della difesa, rappresentata dal legale Antonello Desini. Il padre ha sempre respinto ogni responsabilità, dichiarandosi a sua volta vittima dell’accaduto. La linea difensiva punta a dimostrare che l’attrezzatura difettosa non apparteneva agli Imbhuzan, ma a un altro turista del loro gruppo che aveva parcheggiato il proprio mezzo accanto al loro, scagionando così il genitore dall’ipotesi di una gestione negligente degli impianti.

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