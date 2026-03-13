Sassari, anziana e malata derubata da due operai: furto da circa 10.000€

I Carabinieri di Sassari hanno assicurato alla giustizia due individui responsabili di una serie di furti ai danni di una donna di novant’anni. I malviventi, approfittando di alcuni lavori di ristrutturazione all’interno dell’abitazione della vittima, hanno sfruttato le fragilità fisiche dell’anziana per sottrarle ripetutamente il bancomat e una cassetta di sicurezza colma di gioielli di famiglia.

Tra gennaio e febbraio, i due complici sono riusciti a sottrarre circa 10.000 euro attraverso prelievi illeciti, avendo cura di rimettere a posto la tessera magnetica dopo ogni operazione per non destare sospetti. Oltre al denaro, i ladri hanno sottratto preziosi dal forte valore affettivo, rivendendoli successivamente presso alcuni “Compro Oro” della città. Proprio questo tentativo di monetizzare la refurtiva ha permesso ai militari di contestare anche il reato di autoriciclaggio, oltre a quelli di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di credito.

Le indagini hanno consentito di recuperare beni per un valore di circa 5.000 euro, tra cui anelli con diamanti, collier e orologi in oro, che saranno riconsegnati alla proprietaria. Per i due indagati il Tribunale di Sassari ha disposto la misura degli arresti domiciliari, con l’obbligo del braccialetto elettronico.

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