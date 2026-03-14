Incidente a Ghilarza, auto e furgone si schiantano: un ferito

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Ghilarza, dove poco prima delle 19.30 si è verificato un incidente stradale nel centro abitato. Per cause ancora in fase di accertamento, un furgone Iveco Daily e una Fiat Idea si sono scontrati violentemente. Dopo l’impatto i due mezzi hanno terminato la loro corsa contro un muro e un albero.

La Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso per uno scontro avvenuto in corso Umberto, all’incrocio con via Lombardia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente e a collaborare con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso.

I soccorritori hanno estratto il conducente dell’auto rimasto ferito nell’impatto. L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato all’ospedale Ospedale San Francesco per gli accertamenti e le cure del caso. Illeso invece il conducente del furgone.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

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