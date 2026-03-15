Paura a Zerfaliu, uomo irrompe in casa e aggredisce un bambino

L’episodio davanti ai genitori. L’uomo, con problemi psichiatrici, è stato rintracciato dai Carabinieri e ricoverato in ospedale

Momenti di forte paura nel pomeriggio di ieri a Zerfaliu, in provincia di Oristano, dove un uomo con problemi psichiatrici ha fatto irruzione in un’abitazione privata aggredendo un bambino sotto gli occhi dei genitori.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo sarebbe entrato nella casa in stato confusionale e agitato intorno all’ora di pranzo, per poi scagliarsi contro il piccolo nonostante la presenza dei genitori. L’individuo ha così cercato di portare via il bambino, per poi scagliarlo a terra sotto gli occhi terrorizzati del padre e della madre.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri di Oristano, che sono riusciti a rintracciare rapidamente l’aggressore nelle vicinanze dell’abitazione. L’uomo, in considerazione della natura clinica della sua situazione, è stato affidato al personale sanitario e trasferito in ospedale nel reparto di psichiatria, dove si trova attualmente ricoverato.

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