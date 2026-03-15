Pisa-Cagliari 3-1, rossoblù beffati in superiorità numerica

Il Cagliari fallisce il match point salvezza con il Pisa e in Toscana cade con un pessimo 3-1. I rossoblù pagano delle ingenuità, ma soprattutto l’incapacità di approfittare della superiorità numerica.

Al 6′ il primo episodio della gara: Sulemana in scivolata su Calabresi al limite dell’area e l’arbitro La Penna fischia il calcio di rigore per il Pisa. Dal dischetto si presenta Moreo che spiazza Caprile e firma il vantaggio nerazzurro. La reazione del Cagliari non si fa attendere e due minuti dopo arriva la traversa di Obert, che di testa in inserimento centra il ferro. Al 29′ problemi al ginocchio per Folorunsho, che si accascia a terra e poi però prova a proseguire proprio mentre stava per entrare Pavoletti.

Al 36′ però arriva un altro episodio chiave: Durosimi a gioco fermo tira una tacchettata nelle parti basse a Mina. La Penna vede tutto ed estrae il rosso per l’attaccante nerazzurro, che lascia ingenuamente il Pisa in inferiorità numerica. Il Cagliari inizia a spingere e al 42′ arriva un pericoloso sinistro di Obert sventato da Nicolas. Sul finale di primo tempo è però del Pisa la grande chance del raddoppio, con Hojholt che raccoglie da Moreo ma trova un grande Caprile.

Nella ripresa Pisacane inizia sostituendo Mina e Adopo per Zappa e Pavoletti, ma la squadra lascia la testa negli spogliatoi e il Pisa dilaga. Al 51′ Folorunsho si esibisce in un retropassaggio di testa raccolto da Caracciolo che firma il 2-0. Poi ancora Caracciolo due minuti dopo ad anticipare tutti sugli sviluppi di un corner: è il 3-0.

Pisacane prova ancora ad aggiustare il tiro inserendo Mazzitelli e Trepy al posto di Gaetano e Kilicsoy. A riportare i rossoblù in partita è Pavoletti, che raccoglie un pallone lungo e batte Nicolas per il 3-1. Il Cagliari si sveglia e prova ad alzare il baricentro, con Dossena che sfiora il gol di testa su un corner di Obert. Poi per l’ultimo assalto Pisacane manda dentro anche il giovane Albarracin, all’esordio in Serie A.

All’80’ però ancora La Penna protagonista: fallo di Obert già ammonito, che protesta lievemente col guardalinee. L’arbitro si avvicina ed estrae il secondo giallo ristabilendo la parità numerica. L’episodio spegne la risalita della squadra di Pisacane e i rossoblù devono ingoiare un rospo amarissimo. Ora occhi sulla sfida tra Cremonese e Fiorentina.

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