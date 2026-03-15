Pisa-Cagliari 3-1, le pagelle: Zappa dorme due volte, ingenuo Obert

Il Cagliari più brutto della stagione, e forse degli ultimi anni, esce sconfitto 3-1 dal Pisa. Sconcertante la leggerezza con cui i rossoblù approcciano alla gara in entrambe le frazioni di gioco. Le pagelle:

Caprile 6,5: Provvidenziale su Hojholt a fine primo tempo. Poi altri salvataggi che tengono a galla, se non la partita, la dignità della squadra.

Mina 6,5: Ancora una volta fa perdere la testa agli avversari e porta all’espulsione di Durosimi. Peccato che i compagni non siano all’altezza del vantaggio che gli regala. (46′ Zappa 4: Si perde incredibilmente Caracciolo sul 2-0. E pure sul 3-0 Caracciolo gli sfila sotto il naso. Marcature di una superficialità sconcertante).

Zé Pedro 6: Non ha colpe sui gol e fa il massimo quando chiamato in causa. (75′ Albarracin sv)

Dossena 6: Come i colleghi centrali, non ha colpe dirette sui gol. Suo il pallone, un po’ casuale, per Pavoletti che riporta il Cagliari in partita. Sfiora anche il gol al 73′.

Obert 5: Sfortunatissimo sulla traversa presa, dove è protagonista di un grande inserimento. Poi ancora pericoloso sul finale di primo tempo. Sul terzo gol divide le responsabilità con Zappa. Rovina definitivamente la sua gara con due gialli, uno più ingenuo dell’altro, e alla prossima non ci sarà.

Gaetano 5,5: Guida lui la mediana e tanti palloni passano per i suoi piedi. Prezioso anche in fase di non possesso. Ma anche lui nel secondo tempo sparisce dal campo (62′ Mazitelli 5,5: Rimette ordine in mezzo al campo dopo il calo di Gaetano, ma nulla di davvero decisivo).

Sulemana 4,5: Intervento rischiosissimo che causa il rigore. Poi gara altamente mediocre.

Adopo 5,5: Primo tempo abbastanza anonimo, esce all’intervallo probabilmente per un problema fisico di cui ha dato segno in campo. (46′ Pavoletti 6,5: Da livornese si toglie la soddisfazione del gol al Pisa. L’unico a entrare davvero concentrato nel secondo tempo)

Palestra 5: Non sempre preciso sui cross, anche se ci prova spesso. Cala parecchio nella ripresa e non si rende mai pericoloso.

Folorunsho 4,5: Brividi per quel fastidio al ginocchio nel primo tempo. Grave l’errore sul retropassaggio che porta al 2-0. Per il resto, gara anonima.

Kilicsoy 5: Pochi palloni in area per le sue caratteristiche. Prova a metterci la solita grinta senza palla, ma la porta la vede con i binocoli. (62′ Trepy 5,5: Ha una buona occasione, ma svirgola malissimo).

Pisacane 4: Atteggiamento inaccettabile da parte dei suoi. Una gara vitale, buttata alle ortiche già dopo 6 minuti. Certo, quella traversa di Obert subito dopo il gol subito è pura sfortuna, ma la cosa più grave è il non averla ripresa in superiorità numerica. I primi 20 minuti del secondo tempo sono stati imbarazzanti e non bastano le problematiche fisiche della squadra a giustificare una prova di questa bassezza. I complimenti al mister non sono mai stati negati, ma oggi è d’obbligo essere severi.

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