In Evidenza Shock ad Alghero, resti umani in decomposizione rinvenuti in un casolare abbandonato

Shock ad Alghero, resti umani in decomposizione rinvenuti in un casolare abbandonato

Lo stato di deterioramento dei resti è tale da impedire non solo il riconoscimento della vittima, ma anche una stima approssimativa dell'epoca del decesso

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Redazione Cagliaripad
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Giallo ad Alghero, dove una macabra scoperta ha turbato la quiete della frazione di Maria Pia. All’interno di un vecchio rudere fatiscente e ormai disabitato, sono stati ritrovati dei resti umani. L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato dei Carabinieri, che hanno isolato il casolare per impedire qualsiasi alterazione della scena del crimine e consentire i rilievi scientifici.

Le prime analisi sono state condotte sul posto dal medico legale dell’Asl di Sassari, coadiuvato da personale tecnico specializzato. Tuttavia, il caso appare estremamente complesso: lo stato di deterioramento dei resti è tale da impedire non solo il riconoscimento della vittima, ma anche una stima approssimativa dell’epoca del decesso. L’identità della persona e il tempo trascorso dalla morte rimangono, per ora, un’incognita totale.

Le speranze degli inquirenti sono ora riposte negli esami autoptici e di laboratorio. Sarà la perizia forense a dover ricostruire i tasselli mancanti, cercando di determinare il sesso, l’età e, soprattutto, l’origine del decesso. Solo i risultati autoptici potranno chiarire se la tragedia sia stata causata da fattori naturali, da una tragica fatalità o se dietro il ritrovamento si celi la mano di qualcuno.

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