Nulvi, droga e armi clandestine occultate in un terreno: due persone in manette

I Carabinieri delle stazioni di Nulvi e Siligo hanno tratto in arresto due individui, colti in flagrante con l’accusa di detenzione di arma clandestina, ricettazione e traffico di stupefacenti. L’operazione di controllo, scattata dopo che i militari avevano osservato movimenti sospetti nei pressi di alcuni terreni riconducibili ai due uomini, ha visto il massiccio impiego dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, oltre alle unità cinofile della Guardia di Finanza di Porto Torres e dei Carabinieri di Cagliari.

Le perquisizioni, estese dalle persone alle abitazioni, hanno portato alla luce un vero e proprio arsenale illecito. Tra i rinvenimenti spicca un fucile a canne mozze (doppietta) calibro 20, reso clandestino dalla limatura della matricola. Notevole anche il quantitativo di droga sottratto al mercato dello spaccio: circa 3 kg di marijuana, oltre 200 grammi di cocaina, 203 grammi di hashish, mannite utilizzata come sostanza da taglio e strumenti di precisione per il confezionamento delle dosi.

Sia l’arma che l’intero carico di stupefacenti sono stati posti sotto sequestro. Per i due indagati, su indicazione della Procura della Repubblica di Sassari, si sono aperte le porte del carcere di Bancali, dove resteranno reclusi in attesa che il giudice proceda alla convalida del fermo.

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