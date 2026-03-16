Maltratta l’anziano padre per avere denaro: scatta l’arresto a Sassari

Minacce verbali e ingiurie sfociavano regolarmente in aggressioni fisiche, con calci e pugni che avevano seriamente danneggiato l'ingresso di casa

Un nuovo dramma familiare si è consumato a Sassari, dove i Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo accusato di aver perseguitato e picchiato l’anziano padre. L’escalation di violenze, finalizzata all’estorsione di denaro, era iniziata lo scorso febbraio e ha raggiunto il culmine nella giornata di domenica.

L’intervento dei militari è scattato a seguito di una richiesta d’aiuto al 112, che segnalava un individuo intento a scardinare con la forza la porta d’ingresso dell’abitazione del genitore. Al loro arrivo, gli uomini dell’Arma hanno bloccato il soggetto in evidente stato di alterazione, accertando che non si trattava di un evento sporadico: l’uomo, infatti, aveva già tentato l’assalto alla casa sia la sera precedente che durante la notte.

Le indagini hanno svelato un quadro agghiacciante di continui soprusi: minacce verbali e ingiurie sfociavano regolarmente in aggressioni fisiche, con calci e pugni che avevano seriamente danneggiato l’ingresso dell’appartamento. In una di queste occasioni, l’anziano era rimasto ferito a una mano. Tutte le vessazioni avevano lo scopo di piegare la vittima e costringerla a consegnare varie somme di denaro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, l’aggressore è stato trasferito presso la casa circondariale di Bancali, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida del fermo.

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