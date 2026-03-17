Elezioni comunali 2026 in Sardegna: si vota il 7 e 8 giugno

Elezioni comunali in Sardegna il 7 e 8 giugno 2026: coinvolti 149 Comuni. Ballottaggi il 21 e 22 giugno

La Regione Sardegna ha fissato le date delle elezioni comunali 2026: si voterà domenica 7 e lunedì 8 giugno per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 21 e lunedì 22 giugno.

La delibera, approvata dalla Giunta regionale, istituisce ufficialmente il turno amministrativo che riguarda i Comuni chiamati al voto per scadenza naturale del mandato o per altre cause previste dalla legge.

I Comuni coinvolti

Saranno complessivamente 149 i Comuni interessati dalla tornata elettorale in tutta la Sardegna. La distribuzione territoriale è la seguente:

27 nella Città Metropolitana di Cagliari

27 nella Città Metropolitana di Sassari

13 nella provincia di Gallura Nord-Est Sardegna

20 nella provincia di Nuoro

7 in Ogliastra

38 nella provincia di Oristano

11 nel Medio Campidano

6 nel Sulcis Iglesiente

Sciolto il Consiglio comunale di Elmas

Contestualmente alla convocazione delle elezioni, la Giunta ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Elmas. Per garantire la continuità amministrativa, è stato nominato commissario straordinario Remo Ortu, che guiderà l’ente fino all’elezione dei nuovi organi comunali prevista con il voto di giugno.

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