In Evidenza Elezioni comunali 2026 in Sardegna: si vota il 7 e 8 giugno

Elezioni comunali 2026 in Sardegna: si vota il 7 e 8 giugno

Elezioni comunali in Sardegna il 7 e 8 giugno 2026: coinvolti 149 Comuni. Ballottaggi il 21 e 22 giugno

Di
Redazione Cagliaripad
-

La Regione Sardegna ha fissato le date delle elezioni comunali 2026: si voterà domenica 7 e lunedì 8 giugno per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 21 e lunedì 22 giugno.

La delibera, approvata dalla Giunta regionale, istituisce ufficialmente il turno amministrativo che riguarda i Comuni chiamati al voto per scadenza naturale del mandato o per altre cause previste dalla legge.

I Comuni coinvolti

Saranno complessivamente 149 i Comuni interessati dalla tornata elettorale in tutta la Sardegna. La distribuzione territoriale è la seguente:

27 nella Città Metropolitana di Cagliari

27 nella Città Metropolitana di Sassari

13 nella provincia di Gallura Nord-Est Sardegna

20 nella provincia di Nuoro

7 in Ogliastra

38 nella provincia di Oristano

11 nel Medio Campidano

6 nel Sulcis Iglesiente

Sciolto il Consiglio comunale di Elmas

Contestualmente alla convocazione delle elezioni, la Giunta ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Elmas. Per garantire la continuità amministrativa, è stato nominato commissario straordinario Remo Ortu, che guiderà l’ente fino all’elezione dei nuovi organi comunali prevista con il voto di giugno.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE