Elezioni comunali 2026 in Sardegna: si vota il 7 e 8 giugno

La Regione Sardegna ha fissato le date delle elezioni comunali 2026: si voterà domenica 7 e lunedì 8 giugno per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 21 e lunedì 22 giugno.
La delibera, approvata dalla Giunta regionale, istituisce ufficialmente il turno amministrativo che riguarda i Comuni chiamati al voto per scadenza naturale del mandato o per altre cause previste dalla legge.
I Comuni coinvolti
Saranno complessivamente 149 i Comuni interessati dalla tornata elettorale in tutta la Sardegna. La distribuzione territoriale è la seguente:
27 nella Città Metropolitana di Cagliari
27 nella Città Metropolitana di Sassari
13 nella provincia di Gallura Nord-Est Sardegna
20 nella provincia di Nuoro
7 in Ogliastra
38 nella provincia di Oristano
11 nel Medio Campidano
6 nel Sulcis Iglesiente
Sciolto il Consiglio comunale di Elmas
Contestualmente alla convocazione delle elezioni, la Giunta ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Elmas. Per garantire la continuità amministrativa, è stato nominato commissario straordinario Remo Ortu, che guiderà l’ente fino all’elezione dei nuovi organi comunali prevista con il voto di giugno.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it