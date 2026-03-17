Cagliari, ko col Pisa ma margine salvezza invariato: cade la Cremonese

Il Cagliari esce sconfitto per 3-1 contro il Pisa, ma può tirare un sospiro di sollievo: la distanza dalla zona retrocessione resta invariata. La Cremonese, infatti, è stata travolta 4-1 dalla Fiorentina e rimane ferma a 24 punti, 6 in meno rispetto ai rossoblù, che sono a quota 30. In mezzo restano il Lecce (27 punti) e la stessa Fiorentina (28).

Il calendario propone ora un turno complicatissimo per tutte le squadre coinvolte nella corsa salvezza. Il Cagliari affronterà il Napoli all’Unipol Domus, in una sfida che si preannuncia proibitiva ma cruciale.

La Cremonese sfiderà il Parma al Tardini, in una gara da non sbagliare per i lombardi. Il Lecce, invece, se la vedrà all’Olimpico contro la Roma, mentre la Fiorentina ospiterà l’Inter. Un turno che potrebbe ridisegnare la classifica nelle zone basse.

Pisacane e il futuro

La pesante sconfitta contro il Pisa complica anche il futuro di Fabio Pisacane sulla panchina rossoblù. L’ennesimo passo falso in uno scontro diretto rimanda ogni decisione sulla sua conferma a fine stagione, legandola inevitabilmente al raggiungimento della salvezza.

Tuttavia, anche centrare l’obiettivo potrebbe non bastare: se da un tesoretto di +6 sulla terzultima si arrivasse a una salvezza molto più risicata, le valutazioni della società potrebbero essere molto diverse da quelle fatte sin qui.

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