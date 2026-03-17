Hashish nei locker a Oristano: arrestato 35enne, sequestrati oltre 10 kg

Operazione antidroga della Guardia di Finanza, dove un 35enne residente nella provincia di Cagliari è stato arrestato in flagranza di reato. L’uomo è stato fermato mentre ritirava un pacco da un locker situato in un centro commerciale di Oristano: all’interno erano nascosti 5 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti pronti per la vendita.

L’operazione è partita da un controllo sulle spedizioni di un corriere espresso di Olbia, dove i militari del Gruppo locale, insieme all’unità cinofila, hanno individuato un pacco sospetto. Determinante il fiuto del cane antidroga Semia, che ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti. Il pacco, destinato a un punto di ritiro automatico, riportava nominativi falsi sia per il mittente che per il destinatario, nel tentativo di eludere i controlli.

L’arresto e il sequestro

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, i finanzieri hanno organizzato un appostamento nei pressi dei locker, attendendo il ritiro della spedizione. Il 35enne si è presentato poco prima della chiusura del centro commerciale, ma ad attenderlo c’erano i militari che lo hanno immediatamente bloccato.

Le successive verifiche hanno portato al controllo di altri locker cittadini, dove è stato rinvenuto ulteriore stupefacente. Nel complesso, l’operazione ha consentito di sequestrare oltre 10 chilogrammi di hashish, già suddivisi in panetti pronti per lo spaccio. Secondo le stime, la droga avrebbe potuto generare oltre 10.000 dosi destinate al mercato illegale, per un valore complessivo di circa 100 mila euro.

L’attività di servizio è frutto dell’importante azione condotta congiuntamente dal Comando Provinciale di Sassari e dalle Fiamme Gialle di Oristano.

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