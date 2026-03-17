Aou Sassari, donato il sistema DataBreast alla Breast Unit: prima in Sardegna

Importante passo avanti per la qualità dell’assistenza sanitaria all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, che si dota del sistema informatico DataBreast per il monitoraggio dei percorsi diagnostici e terapeutici del tumore della mammella. Il software è stato donato dal Lions Club Sassari Monteoro alla Breast Unit dell’ospedale, che diventa così la prima in Sardegna ad adottare questo strumento già utilizzato nelle principali strutture europee.

Monitoraggio e standard europei

Il DataBreast consente la raccolta e l’analisi dei dati clinici relativi a diagnosi, trattamenti e follow-up del carcinoma mammario secondo indicatori condivisi a livello internazionale. Attraverso la piattaforma, i dati potranno essere trasmessi agli organismi di riferimento come Senonetwork e Eusoma, la Società Europea di Senologia.

“Strumenti come questo permettono di monitorare in modo rigoroso i percorsi e confrontarci con gli standard europei”, ha sottolineato il direttore generale Serafinangelo Ponti, evidenziando l’importanza dell’innovazione per migliorare la qualità delle cure offerte alle pazienti.

La Breast Unit dell’Aou di Sassari si conferma un punto di riferimento regionale nella cura del tumore al seno. Nel 2025 sono stati trattati 330 nuovi casi, con un incremento del 25% rispetto all’anno precedente. Un dato che supera ampiamente il minimo richiesto dalle linee guida europee, fissato a 150 casi annui per garantire standard elevati di qualità e competenza.

“Il DataBreast rappresenta un passo fondamentale nel percorso di miglioramento continuo della qualità” ha sottolineato Alessandro Fancellu, direttore della Breast Unit. “Disporre di un sistema strutturato di raccolta e analisi dei dati ci permetterà di valutare con precisione i risultati clinici, favorire la produzione scientifica e partecipare a studi multicentrici. È inoltre uno strumento essenziale nel percorso, già avviato, verso la certificazione europea della Breast Unit, la più alta attestazione di qualità per le strutture dedicate alla cura del tumore della mammella”.

Un passo avanti per le pazienti

La donazione rappresenta quindi un contributo concreto allo sviluppo dell’innovazione e al miglioramento della qualità dell’assistenza, consolidando il percorso di eccellenza intrapreso dalla struttura sassarese nella presa in carico delle pazienti con tumore al seno. I dati confermano la crescita dell’attività e il rafforzamento del ruolo della Breast Unit sassarese come punto di riferimento per tutta la regione.

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