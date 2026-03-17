Lunamatrona, arrestato 58enne: deve scontare oltre 3 anni per violenza sessuale

I Carabinieri della Stazione di Lunamatrona hanno rintracciato e arrestato un 58enne residente a Siddi, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.
Il provvedimento dispone la revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione, con il conseguente ripristino della misura detentiva. L’uomo dovrà ora scontare una pena residua di 3 anni e 4 mesi di reclusione. La condanna definitiva è legata a un grave episodio di violenza sessuale avvenuto nell’ottobre del 2022.
Dopo essere stato individuato, il 58enne è stato sottoposto alle verifiche di rito e successivamente accompagnato dal personale dell’Aliquota Radiomobile presso la casa circondariale Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta.
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