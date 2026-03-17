Sassari, arrestato un “Rambo fai da te”: in casa fabbricava armi e munizioni

Intervento della Polizia locale a Monte Rosello: in auto e in casa pistole modificate, munizioni e attrezzature per fabbricarle

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Un uomo residente nell’hinterland di Sassari è stato arrestato dalla Polizia locale per detenzione illegale di armi, fabbricazione di armi clandestine ed evasione dagli arresti domiciliari.

L’intervento è scattato in via Grazia Deledda, nel quartiere Monte Rosello, dove era stata segnalata un’auto contromano che aveva danneggiato 4 veicoli in sosta. Alla guida, secondo quanto ricostruito, un uomo in evidente stato di ebbrezza. All’arrivo degli agenti, l’auto era stata abbandonata e il conducente si era rifugiato in un negozio della zona, dove è stato poi rintracciato e identificato.

Durante il controllo del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto 4 pistole, risultate successivamente scacciacani modificate per poter sparare, 5 valigette per il trasporto di armi, diversi coltelli a serramanico e numerose munizioni.

Dai successivi accertamenti è emerso inoltre che l’uomo si trovava agli arresti domiciliari, dai quali si era allontanato senza autorizzazione. La perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di un vero e proprio laboratorio clandestino. All’interno dell’abitazione sono state trovate altre armi, un tornio utilizzato per modificare le pistole scacciacani e una pressa per la ricarica delle cartucce, impiegata per la fabbricazione di proiettili.

Sono state inoltre sequestrate numerose cartucce di diversi calibri, munizionamento rigenerato e proiettili calibro 22, 40 S&W e calibro 12. Durante le operazioni, gli agenti hanno rinvenuto anche una pistola in fase di modifica, ancora inserita nel tornio.

L’uomo è stato quindi arrestato con le accuse di detenzione illegale di armi, fabbricazione di armi clandestine ed evasione dagli arresti domiciliari. Le indagini proseguono per chiarire l’eventuale destinazione del materiale sequestrato.

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