Cagliari, diversi spazi riconsegnati alla scuola primaria di via Stoccolma

La scuola primaria di via Stoccolma riabbraccia finalmente i suoi spazi vitali. Dopo un lungo periodo di chiusura forzata per permettere profondi interventi di messa in sicurezza e consolidamento strutturale, da oggi tornano pienamente fruibili la palestra, il refettorio, la sala teatro e numerose aule didattiche.

La restituzione ufficiale degli ambienti è avvenuta nella mattinata di questo martedì 17 marzo 2026. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, insieme all’assessora alla Pubblica istruzione Giulia Andreozzi e alla dirigente dell’Istituto comprensivo “Ugo Foscolo”, Marcella Vacca.

Il percorso di ristrutturazione, iniziato nel 2022, aveva reso necessario il trasferimento di molti alunni. Per garantire la continuità delle lezioni in totale sicurezza, le classi erano state ospitate presso i locali dell’”Italo Stagno” in via Is Mirrionis e nella scuola “Regina Elena”. Quest’ultima, in particolare, aveva svolto un ruolo di supporto fondamentale offrendo ospitalità non solo nelle aule ma anche nei propri spazi collettivi. Con la riconsegna di stamane, l’istituto di via Stoccolma ripristina la sua completa funzionalità, restituendo alla comunità scolastica i luoghi cardine della crescita e della socialità quotidiana.

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