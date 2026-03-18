Tiscali, 180 esuberi in Italia: a Cagliari tagliati 81 dipendenti

Tiscali ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 180 dipendenti su circa 730 complessivi. La decisione rientra in un piano di riorganizzazione aziendale collegato alla cessione del ramo consumer.
Il ridimensionamento interesserà diverse sedi sul territorio nazionale, con impatti particolarmente rilevanti in alcune città. A Cagliari si registra il numero più alto di esuberi, con 81 lavoratori coinvolti tra 62 impiegati, 8 quadri e 11 giornalisti.
Situazione critica anche a Taranto, dove il taglio riguarda 73 impiegati, pari a quasi tutta la forza lavoro locale. Numeri più contenuti, ma non meno pesanti, nelle altre sedi: a Roma sono previsti 13 esuberi, mentre a Bari i lavoratori coinvolti sono 12. Impatto marginale a Milano, con un solo esubero.
Riorganizzazione
L’operazione si inserisce in un progetto più ampio che prevede l’affitto del ramo d’azienda B2c finalizzato alla cessione, con la valorizzazione dei marchi Tiscali e Linkem. Il piano è già stato approvato dal consiglio di amministrazione della controllante Tessellis.
Parallelamente, l’azienda ha avviato anche la procedura di composizione negoziata della crisi, segnale delle difficoltà e dei cambiamenti in atto nel modello di business.
Confronto con i sindacati
I licenziamenti saranno attuati al termine del confronto con le organizzazioni sindacali, che dovranno anche capire quali garanzie per i lavoratori che resteranno nella sede di Sa Illetta.
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