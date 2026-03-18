Incidente sulla Statale 131 a Sestu, code e traffico in tilt verso Cagliari

Tamponamento sulla Statale 131 a Sestu: tre auto coinvolte e lunghe code verso Cagliari

Incidente sulla Statale 131 a Sestu, code e traffico in tilt verso...

Mattinata di disagi lungo la Statale 131 all’altezza dello svincolo per Sestu, dove si sono formate lunghe code in direzione Cagliari.

A causare i rallentamenti è stato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre veicoli. L’incidente ha reso percorribile una sola corsia, con inevitabili ripercussioni sul traffico. Fortunatamente non si registrano feriti.

Le code si sono estese a partire dall’altezza del punto vendita Conforama, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati per gli automobilisti in transito.

Sul posto è intervenuto personale dell’Anas per gestire la viabilità e limitare i disagi, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine per i rilievi e la completa messa in sicurezza della carreggiata.

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