Fass Shopping Centre, Pili attacca: “Ecco il ponte dello scandalo”

Polemica sul ponte del Fass Shopping Centre: Mauro Pili denuncia rischi per la sicurezza e traffico sulle corsie di emergenza

È polemica a Elmas per il ponte realizzato per migliorare la viabilità del nuovo Fass Shopping Centre, ma che secondo alcune segnalazioni starebbe convogliando il traffico su una strada destinata ai mezzi di soccorso.

A sollevare il caso è Mauro Pili, ex presidente della Regione Sardegna, che in un video pubblicato sui social parla apertamente di “ponte dello scandalo”. Secondo Pili, la situazione potrebbe avere conseguenze rilevanti sulla sicurezza dell’area aeroportuale.

“Tutto questo sta accadendo con il silenzio dell’Enac e delle autorità di controllo, si sta mettendo a rischio la sicurezza di un intero aeroporto”, afferma. L’ex governatore sottolinea soprattutto il rischio che il traffico commerciale venga indirizzato verso corsie riservate all’emergenza, con evidenti ripercussioni sugli spostamenti delle ambulanze.

E conclude: “Chi si assumerà la responsabilità di autorizzare l’apertura di questo ponte scaricando l’immenso traffico commerciale sulla strada dei soccorsi? Se la assumerà la Prefettura o l’Enac? Una responsabilità gravissima”.

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