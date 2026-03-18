Maracalagonis, bunker della droga in azienda agricola: arrestato 25enne

Operazione antidroga dei Carabinieri a Maracalagonis, dove un 25enne allevatore, incensurato, è stato arrestato al termine di un’accurata attività investigativa. Da tempo i militari tenevano sotto osservazione un’azienda agricola nella zona rurale del paese, insospettiti da movimenti anomali e dalla presenza di un magazzino protetto da una porta blindata.

Quando è scattato il controllo, i sospetti hanno trovato conferma. All’interno del magazzino i Carabinieri hanno scoperto un impianto indoor perfettamente attrezzato per la coltivazione di cannabis, dotato di illuminazione artificiale e sistemi di ventilazione.

La perquisizione ha portato al sequestro di 14 chilogrammi di marijuana già lavorata e confezionata, oltre a 115 piante di cannabis coltivate nella serra. All’interno della struttura sono stati trovati anche semi pronti per nuove coltivazioni, strumenti per la pesatura e il confezionamento e oltre 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Durante i controlli sono state rinvenute anche 20 cartucce per fucile detenute illegalmente.

Il giovane è stato arrestato con le accuse di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento. Al termine delle formalità di rito è stato trasferito nella casa circondariale Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta, in attesa dell’udienza di convalida.

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