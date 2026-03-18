Operazione dei Falchi della Squadra Mobile: sequestrati hashish, cocaina e 2.500 euro. Nei guai una 39enne di Quartu Sant'Elena

Quartu, sorpresa con cocaina e hashish in casa: arrestata 39enne

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza una 39enne di Quartu Sant’Elena, accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto dai “Falchi” della Squadra Mobile nell’ambito di servizi mirati nell’hinterland di Cagliari.

Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto 60 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina. Sequestrati anche 2.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Al termine delle formalità, il pubblico ministero ha disposto per la donna gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Nella tarda mattinata di ieri, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto senza applicare ulteriori misure. A seguito della richiesta di patteggiamento, la 39enne è stata condannata a 10 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, con pena sospesa.

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