Selargius, trovato con 50gr di hashish e 30gr di marijuana: 56enne in manette

Insieme alla droga, sono stati sequestrati due bilancini elettronici necessari per la pesatura delle dosi e una somma di denaro in contanti

I Carabinieri della Stazione di Selargius hanno tratto in arresto un cinquantaseienne del posto, attualmente senza occupazione e con precedenti specifici, sorpreso in flagranza con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

L’operazione è scattata durante un consueto pattugliamento delle vie del centro. L’atteggiamento sospetto dell’uomo alla vista della pattuglia ha spinto i militari ad approfondire il controllo, decidendo di estendere l’ispezione anche alla sua abitazione. All’interno dell’alloggio, le forze dell’ordine hanno rinvenuto un vero e proprio deposito di sostanze illecite: 50 grammi di hashish suddivisi in due panetti, 30 grammi di marijuana, cinque spinelli già pronti per la vendita e ben quattrocento semi di canapa.

Insieme alla droga, sono stati sequestrati due bilancini elettronici necessari per la pesatura delle dosi e una somma di denaro in contanti, considerata dagli inquirenti il guadagno immediato dell’attività di spaccio. Dopo le procedure di identificazione in caserma, l’uomo è stato trasferito presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari. Nella mattinata di oggi, mercoledì 18 marzo 2026, è prevista l’udienza di convalida davanti al giudice con rito direttissimo.

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