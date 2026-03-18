Cagliari, manifestazione Coldiretti: “Subiamo il maltempo, non vogliamo subire ritardi”

Una marea di oltre 3.000 tra agricoltori e allevatori, giunti da ogni angolo dell'Isola, ha invaso oggi il centro di Cagliari in segno di protesta

Una marea di oltre 3.000 tra agricoltori e allevatori, giunti da ogni angolo dell’Isola, ha invaso oggi il centro di Cagliari. Accompagnato da decine di trattori che hanno sfilato in segno di protesta, il lungo corteo targato Coldiretti si è radunato in via Roma, trasformando lo spazio antistante il Consiglio Regionale in un presidio permanente.

Mentre una foresta di bandiere gialle, striscioni e cartelli colora la piazza, una delegazione dell’associazione di categoria è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio e dai capigruppo per discutere i punti salienti del documento programmatico presentato dai produttori. Al centro della mobilitazione restano le storiche e urgenti vertenze del comparto primario sardo, dalla crisi dei prezzi ai costi di produzione insostenibili.

A dare manforte al mondo delle campagne non sono presenti solo i lavoratori della terra: numerosi sindaci e amministratori locali hanno scelto di scendere in strada accanto ai propri concittadini, testimoniando la compattezza di un intero territorio che vede nell’agricoltura il suo pilastro economico e sociale.

“Le imprese subiscono il maltempo, non subiscano anche ritardi”, dice un produttore di agrumi di Villacidro, ricordando come negli ultimi mesi le aziende abbiano dovuto fare i conti con eventi climatici sempre più estremi. “Basta pratiche bloccate nei cassetti”, rilancia invece un allevatore arrivato dal Nuorese, denunciando i ritardi nelle istruttorie e nei pagamenti dei contributi che stanno mettendo in difficoltà la liquidità delle imprese e bloccando investimenti già programmati.

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