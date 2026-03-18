Parco dell’Asinara, scoperta una discarica abusiva di rifiuti ingombranti

Un blitz ambientale condotto dai Carabinieri della Stazione dell’Asinara ha portato alla luce una discarica a cielo aperto nel cuore dell’isola parco. Il deposito illegale è stato individuato in località Cala Reale, su un’area demaniale concessa a un privato per la gestione di attività di ristorazione.

All’interno di un perimetro recintato, i militari hanno accertato lo stoccaggio indiscriminato di rifiuti ingombranti e pericolosi, abbandonati direttamente sul terreno senza alcuna misura di isolamento o protezione per il suolo. Tra i materiali sequestrati figurano vecchi impianti di refrigerazione industriale corrosi dalla salsedine, apparecchiature elettriche dismesse, cumuli di macerie edili e residui di sostanze chimiche collanti. Particolarmente critica la situazione delle numerose bombole di GPL ammassate tra i rottami, in totale assenza di sistemi antincendio.

A seguito del sopralluogo, l’Arma ha investito della questione l’Ente Parco, sollecitando sia la bonifica forzata del sito, sia l’avvio dell’iter per la revoca della concessione al ristoratore, colpevole di una grave violazione degli obblighi di tutela paesaggistica. Nell’ambito dei medesimi controlli, è stato sanzionato anche un secondo imprenditore per l’occupazione abusiva di suolo pubblico nel borgo di Cala d’Oliva, dove sostava da tempo un rimorchio non autorizzato.

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