Codacons, esposto per l’aumento sconsiderato dei prezzi del carburante in Sardegna

Il Codacons ha ufficialmente aperto un’offensiva giudiziaria in Sardegna per contrastare l’anomala impennata dei listini, depositando una serie di esposti presso le Procure di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari. L’associazione dei consumatori ipotizza i reati di manovre speculative su merci e rialzo fraudolento dei prezzi, sollecitando la magistratura a fare luce sulle dinamiche che stanno gonfiando i costi al dettaglio nell’Isola.
Sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti finiranno in particolare i comparti dei carburanti, dei generi alimentari e delle materie prime. Secondo quanto denunciato, negli ultimi giorni si sarebbe verificata una crescita dei prezzi del tutto sproporzionata e priva di giustificazioni oggettive lungo diverse filiere produttive.
Questa situazione sta determinando un rapido deterioramento del potere d’acquisto delle famiglie sarde, mettendo a serio rischio la stabilità economica generale della regione.
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