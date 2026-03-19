Paura a Cagliari, auto si incendia durante la marcia: illeso il conducente

Fortunatamente, il conducente si è accorto tempestivamente del fumo e delle fiamme, riuscendo ad accostare a bordo strada

Questa mattina, intorno alle ore 7:00, una squadra di Vigili del Fuoco è dovuta intervenire d’urgenza a causa di un principio d’incendio che ha colpito un’automobile in transito, a Cagliari.

Il rogo è divampato improvvisamente mentre il veicolo era in movimento; fortunatamente, il conducente si è accorto tempestivamente del fumo e delle fiamme, riuscendo ad accostare a bordo strada prima che la situazione degenerasse.

Una volta abbandonato l’abitacolo in sicurezza, l’automobilista ha allertato i soccorsi. Grazie alla rapidità della risposta dei pompieri, l’incendio è stato domato prima che potesse avvolgere interamente il mezzo o propagarsi all’interno della cellula passeggeri, limitando drasticamente i danni materiali e scongiurando conseguenze peggiori.

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