Cagliari-Napoli, Pisacane: “Dopo Pisa non vediamo l’ora di riscattarci”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani, venerdì 20 marzo alle ore 18:30, contro il Napoli di Antonio Conte alla Unipol Domus; il match sarà valevole per la 30a giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

Voglia di riscatto – “Abbiamo avuto pochi giorni ma dopo una partita come quella di Pisa non si vede l’ora di riscattarsi nella gara seguente. Napoli? Grandissima squadra, noi vogliamo riscattare la gara di Pisa: abbiamo una grande occasione”.

Esterno sinistro – “Rodriguez può giocare al posto di Obert, dipende da come vogliamo giocare in fase di non possesso. Lo può fare pure Palestra che ha giocato in quel ruolo all’Atalanta, l’abbiamo preso anche per questo suo poter essere un jolly”.

Sul Napoli – “Non sappiamo se è un bene affrontarli in questo momento, io penso solo al fatto che sono una grande squadra con una rosa larga. Anche senza i big hanno fatto vittorie e al netto di chi giochi incide il nostro atteggiamento”.

Deiola titolare – “Deiola ha una settimana in più di lavoro, viene da 3 mesi di stop ed è un dubbio che mi porto fino all’ultimo”.

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