Costo carburante in Sardegna, con taglio accise gasolio a circa 1,87€ al litro

In Sardegna la corsa al rialzo dei carburanti non accenna a fermarsi, nonostante il provvedimento d’urgenza varato ieri dall’esecutivo. Secondo le ultime analisi di Adiconsum Sardegna basate sulle rilevazioni del Mimit, l’Isola sta affrontando una nuova fiammata dei prezzi: attualmente, chi rifornisce la propria auto in modalità self-service deve spendere mediamente 2,117 euro al litro per il gasolio e 1,881 euro al litro per la benzina.
L’atteso taglio delle accise, una volta operativo, dovrebbe portare una boccata d’ossigeno temporanea ma significativa. Si stima che il prezzo del diesel possa scendere a 1,873 euro al litro, mentre quello della “verde” calerebbe a 1,637 euro al litro, garantendo ai cittadini un risparmio di circa 12 euro per ogni pieno effettuato.
Tuttavia, l’associazione dei consumatori mette in guardia sulla fragilità della misura: lo sconto fiscale avrà infatti una validità limitata a soli venti giorni, una finestra temporale che rischia di essere troppo breve per contrastare l’instabilità strutturale del mercato energetico regionale.
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