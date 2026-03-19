Oristano, truffa sventata alle Poste: operatore scopre un raggiro da 2mila euro

Tentativo di truffa sventato in un ufficio postale della provincia di Oristano, dove una cliente di circa 50 anni stava per effettuare una ricarica PostePay da 2.000 euro.

L’episodio è stao bloccato grazie alla prontezza del personale di Poste Italiane, che ha intuito subito che qualcosa non tornava. A insospettire il dipendente sono stati diversi elementi: l’importo elevato, il carattere di urgenza della richiesta e l’atteggiamento agitato della cliente, impegnata a scambiarsi messaggi in modo frenetico mentre parlava al telefono.

L’operatore ha quindi deciso di approfondire, facendo alcune domande e cercando di capire se la richiesta fosse collegata alle comunicazioni in corso sul cellulare.

Il raggiro scoperto

Grazie al dialogo, la cliente ha mostrato i messaggi ricevuti, permettendo di ricostruire la truffa. Un impostore, dopo aver instaurato un rapporto di fiducia tramite chat, le aveva chiesto del denaro utilizzando uno stratagemma complesso.

Il truffatore si fingeva contemporaneamente amico e medico, utilizzando due numeri diversi e un doppio scambio di messaggi per rendere credibile la richiesta.

L’intervento dei carabinieri

A quel punto il personale ha contattato i Carabinieri, che sono intervenuti rapidamente. Insieme agli operatori postali, sono riusciti a convincere la donna che si trattava di una truffa, evitando così il trasferimento del denaro. La cliente è stata invitata a sporgere denuncia e a prestare maggiore attenzione in futuro.

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