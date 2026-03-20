Giù dalla nave con l’auto carica di droga, arrestato 49enne a Porto Torres

Operazione antidroga nel porto di Porto Torres, dove i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato un cittadino spagnolo di 49 anni trovato in possesso di 2,5 chilogrammi di cocaina nascosti all’interno della propria autovettura.

L’intervento è stato eseguito dai finanzieri della Compagnia locale, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Sassari, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti. Fondamentale anche la collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il fermo è avvenuto durante le operazioni di sbarco degli autoveicoli da una motonave proveniente da Tolone. L’uomo, alla guida del mezzo, ha subito mostrato un comportamento sospetto, apparendo particolarmente agitato.

Le verifiche sui documenti di viaggio, sulla proprietà del veicolo e le risposte ritenute evasive hanno rafforzato i sospetti degli operanti. A quel punto sono scattati controlli più approfonditi, anche con il supporto delle unità cinofile.

Determinante l’intervento del cane antidroga Karma, che ha permesso di individuare un sofisticato sistema di occultamento: un vano ricavato nel cruscotto, accessibile tramite la rimozione del tachigrafo. All’interno sono stati trovati due involucri contenenti panetti di cocaina, per un peso complessivo di 2,5 chili.

La droga è stata sequestrata, mentre il 49enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria sassarese, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Bancali.

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